شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 771 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام
عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام
عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6168 جنيها
اونصة الذهب 1750 دولار
أسعار الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بالذهب، ويختلف سعر المصنعية في جرام الذهب من تاجر إلي آخر ومن ورشة تصنيع إلي أخري، وكذلك من شركة إلي أخري.
تراجعت أسعار الذهب عالميًا، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
قال البنك المركزي الأميركي، إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته من السندات في وقت قريب قد يكون في نوفمبر تشرين الثاني، وأشار إلى أنه قد يتبنى زيادات أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وقد يؤدي رفع الاتحادي لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتلقى الذهب دعما طفيفا من تراجع الدولار، والذي عادة ما يدعم الطلب على الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ولأنه منافس للمعدن النفيس ضمن قائمة أصول الملاذ الآمن.