شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الباب أمام الموظفين للتسجيل ببرنامج الحوكمة والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن فتح باب التسجيل للمرة الثانية بالمنحة التدريبية المنعقدة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك بعد النجاح الذى حققته النسخة الأولى للبرنامج والتى عقدها المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضى على مستوى القارة الأفريقية لمدة خمسة أيام متواصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبى فى نسخته الثانية نابع من حرص الوزارة والمعهد على دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا فى ضوء دور مصر المهم فى تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى فى 2019، ودعمًا للجهود المصرية فى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادر الأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063 من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجى والإدارة بالأهداف، وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات. كذلك، التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها فى تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتى تم استخدام الكثير منها فى إجراءات تحسين الأداء.

وأضافت "شريف"، أن البرنامج سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2021 ويقدم التدريب باللغتين الإنجليزية والعربية ويستهدف الموظفين الحكوميين من الجنسين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلى بمختلف القطاعات.