شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو ، اليوم الجمعة الموافق 24-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة، ليسجل فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.43 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27 جنيه للشراء. 18.43 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.27 جنيه للشراء. 18.46 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.27 جنيه للشراء. 18.45 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.29 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع.