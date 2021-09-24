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سعر اليورو اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو ، اليوم الجمعة الموافق 24-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة، ليسجل فى البنك ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.43 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء.

 

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27 جنيه للشراء.

 

18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.27 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء.

 

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

 

18.48 جنيه للبيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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