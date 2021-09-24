شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة الكندوز تتراوح بين 140 – 160 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 24 – 9 – 2021 وفقا للأسعار الرسمية في محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وتراوحت أسعار الكندوز 130-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 140-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو،.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو ، واستقرت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.