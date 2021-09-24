شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حركة تداول المؤشرات الرئيسية للبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 526.8 مليار جنيه إلى 511.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%.
بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.023 مليار ورقة منفذة على 241 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.492 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 35.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 120.3 مليون ورقة منفذة على 3196 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 33.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 331.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 102.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 169.1 ألف عملية.