شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات بالإغلاق الإدارى لـ136 منشأة فندقية و94 سياحية لمخالفة الضوابط والإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأرقام والإحصائيات عن صدور قرارات بالإغلاق الإداري لـ 136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من مقبل وزارة السياحة والآثار على مستوي الجمهورية، وذلك منذ يناير 2021 وحتى الآن.

وتم إعطاء هذه المنشآت التي تم إغلاقها فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وإعادة معاينتها، وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط، وجاري أيضا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد 10منشآت سياحية أخرى وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

تأتي تلك القرارات في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها الدائم على دعم صناعة السياحة وعدم الاضرار بسمعة مصر السياحية، فمع قيام الدولة بتوفير الدعم غير المسبوق للقطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أنها لا تتهاون حال تبين مخالفة أي منشاة فندقية أو سياحية لأي من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.

وقبل أيام، صدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بغلق 9 منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بصفة مستمرة على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية فى إطار دور الوزارة الرقابي، لافتاً إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد 75 منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول علي التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.