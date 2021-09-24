شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: الانتهاء من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوي الغذائية ومقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، عن الانتهاء من أول لائحة مصرية لوضع حدود لمتبقيات المبيدات وهي ثالث لائحة في العالم بع

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى صدور القرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وذلك لاول مرة بهدف الكشف عن متبقيات 1200 من المبيدات في المنتجات الغذائية لحماية الصحة العامة وزيادة قدرة مصر على التوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج.

وكانت هيئة سلامة الغذاء أعلنت حرصها على النهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وفقا لتكليفات القيادة السياسية وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية.

ويتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلاً عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.