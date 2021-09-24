شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى نائبا لرئيس هيئة البترول للرقابة على الشركات الأجنبية وزيادة مساعدا للحفر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المحاسب محمد أحمد عبدالسلام شلبي - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة علي الشركات الأجنبية والمشتركة وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول. كما أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المحاسب أشرف فتوح السيد زيادة مساعدا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الحفر المصرية.