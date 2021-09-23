شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من الطلب المتزايد على الوقود، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، حيث ظل الإنتاج معطلاً في خليج المكسيك بعد إعصارين.
فقد صعد خام برنت 90 سنتاً أو 1.8 في المئة إلى 77.10 دولاراً للبرميل الساعة 12:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1627 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً 1.03 دولار أو 1.5 في المئة إلى 73.28 دولاراً للبرميل.