شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من الطلب المتزايد على الوقود، وتراجع مخزونات الخام ‏الأمريكية، حيث ظل الإنتاج معطلاً في خليج المكسيك بعد إعصارين.‏

فقد صعد خام برنت 90 سنتاً أو 1.8 في المئة إلى 77.10 دولاراً للبرميل الساعة 12:27 بتوقيت شرق ‏الولايات المتحدة (1627 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً 1.03 دولار أو 1.5 في المئة إلى 73.28 دولاراً ‏للبرميل.‏