شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ بدا أن قلق المستثمرين انحسر حيال موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إنه قد يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات بحلول نوفمبر تشرين الثاني، وإن أسعار الفائدة قد ترفع بشكل أسرع من المتوقع بحلول العام المقبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 502.55 نقطة يما يعادل 1.47 بالمئة إلى 34760.87 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 52.84 نقطة أو 1.20 بالمئة إلى 4448.48 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 151.28 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 15048.13 نقطة.