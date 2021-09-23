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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ بدا أن قلق المستثمرين انحسر حيال موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إنه قد يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات بحلول نوفمبر تشرين الثاني، وإن أسعار الفائدة قد ترفع بشكل أسرع من المتوقع بحلول العام المقبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 502.55 نقطة يما يعادل 1.47 بالمئة إلى 34760.87 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 52.84 نقطة أو 1.20 بالمئة إلى 4448.48 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 151.28 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 15048.13 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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