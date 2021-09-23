شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 23-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة إيقاف تداول 18 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المنصورة للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية، أم بي للهندسة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بنك الكويت الوطني-مصر، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 4.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 81.8 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 138.5 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 2613 سهم، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13017 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4156 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 352.3 ألف سهم، 7980 سهم، 3.4 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 498.5 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 352.3 ألف سهم، 7980 سهم، 3.4 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 498.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 153 سهم، 85164 سهم، 150 ألف سهم، 1500 سهم، 1382 سهم، 50 ألف سهم، 285 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 44.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 23500 سهم.

واشترت مجموعة مستشفيات كليوباترا، 750 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

وأعلنت المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 3.2 مليون سهم بسعر 6 جنيهات بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 15.07% إلى 14.28%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم أحمد محمد نبيه حسنين عدد 1.8 مليون سهم بسعر 55.84 جنيه.





مصر للألومنيومأعلنت شركة مصر للألومنيوم، تحقيق مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 28.3 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر 1.7 مليار جنيه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور القرار رقم 1539 لسنة 2021 ، والخاص بقرار رئيس الهيئة بمنع مجموعة مرتبطة من التصويت بالجمعيات العامة بالنسبة المتجاوزة لثلث رأس مال شركة المجموعة المصرية العقارية.

كما أعلنت الهيئة، صدور قرار بوقف شركة القابضة العالمية للاستثمار والتنمية وكذا قرار الوقف رقم (852) لسنة 2021 بوقف شركة أصول هولدنج جروب للاستثمارات المالية وجارى استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.