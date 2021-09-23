شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 771 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد سعر الذهب بالتعاملات المسائية، قرابة 7 جنيهات، لتتراجع أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرى من 778 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 771 جنيها فى التداولات الآن، وسط هبوط سعر أونصة الذهب فى البورصات الدولية لتنزل لمستويات 1750 دولارا وقت صياغة هذه السطور

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر، تشهد تراجعا وفق ما شهدته الأسعار العالمية للذهب في جلسات التداول قبل قليل، إذ يغلق السوق العالمي للذهب في ساعة متأخرة بتوقيت القاهرة غدا الجمعة، ويسجل الذهب للعيار الرئيسي بسوق الصاغة 771 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الساعات القادمة.

الذهب عيار 18 في مصر

أسعار الذهب تسجل في سوق الصاغة 661 جنيها للجرام من عيار 18 والذى يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الطلب والمبيعات بمحافظات الجمهورية المختلفة، ويرتفع الطلب على الذهب من عيار 18 في المحافظات السياحية.

أسعار الذهب عيار 24

يسجل الذهب عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام والذى يعتبر الأغلى في مصر وهو المكون الرئيسي لسبائك الذهب ولا يوجد مشغولات ذهبية من هذا العيار في سوق الصاغة وذلك لسهوله تعرضه للكسر.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

اونصة الذهب 1750 دولار

أسعار الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بالذهب، ويختلف سعر المصنعية في جرام الذهب من تاجر إلي آخر ومن ورشة تصنيع إلي أخري، وكذلك من شركة إلى أخري.