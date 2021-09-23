شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المنصورة للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية، أم بي للهندسة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بنك الكويت الوطني-مصر، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المنصورة للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العبوات الطبية، أم بي للهندسة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الشمس للإسكان والتعمير، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بنك الكويت الوطني-مصر، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه. البورصة تربح 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 4.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 81.8 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 138.5 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 2613 سهم، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13017 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4156 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.916 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 79.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.34%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 15.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.67%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 26.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.5%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستخضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.94%.