شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع الخدمات التعليمية بنسبة 0.32%، فيما تصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 4.17%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.37%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.03%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.67%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بنسبة 2.59%، 2.53%، 2.49%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.6%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.08%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.87%، 0.85%، على التوالي، وزاد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.57%، 0.55%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.43%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 4.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 81.8 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 138.5 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 2613 سهم، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13017 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4156 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.