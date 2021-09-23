شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "عامر" و"CIB".. وارتفاع "المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.649 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 220.901 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 184.877 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 4.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.91%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 81.8 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 138.5 مليون جنيه، 24.1 مليون جنيه، 2613 سهم، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13017 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4156 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.