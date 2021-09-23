شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتعلم الذكاء الاصطناعى مجانا وتحصل على شهادة من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت في مصر 16 كلية وقسم بالجامعات لتعليم الذكاء الاصطناعي خلال عامين، في ظل ارتفاع الطلب في سوق العمل على هذا المجال بالتحديد، بجانب ذلك توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلبة كليات الهندسة والحاسبات دورات للتعلم المجاني والحصول على شهادة من مايكروسوفت العالمية، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم العالي (جامعات / معاهد).

س- ما هي مبادرة الذكاء الاصطناعي؟ج- مبادرة تعليمية مجانية في مجال الذكاء الاصطناعي مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة Pearson-CertiPort من خلال الوكيل المصري شركة Skills Plus يتم من خلالها منح شهادة من شركة مايكروسوفت MTC.

س- ما الهدف من المبادرة؟ج- تهدف المبادرة إلى صقل المهارات الرقمية لطلاب الجامعات المصرية، ودعم التحول الرقمي بالجامعات المصرية من خلال نشر الوعي المعلوماتي بأحدث اتجاهات التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهني، والتأهيل للحاق بسوق العمل.

س- ما هي الفئات المستهدفة بالمبادرة؟ج- التسجيل متاح فقط لطلاب الجامعات المصرية لإجمالي 500 طالب.

س- ما هي المواد العلمية والاختبارات التي يدرسها الطلاب؟ج- تشمل المادة العلمية والاختبارات التجريبية والدولية تأهيلًا للحصول على شهادة دولية معتمدة من شركة Pearson-CertiPort العالمية وتتضمن الدورة الموضوعات التالية:

- مقدمة في الذكاء الاصطناعي.

- تعلم الآلة.

- رؤية الكمبيوتر.

- معالجة اللغة الطبيعية.

- الذكاء الاصطناعي للمحادثة.

س- ما هو العائد من الدورة التدريبية؟ج- العائد المعرفي من الدورة، بعد الانتهاء من الدورات المختلفة بالمبادرة ستكون قادراً على بعد الانتهاء من الدورات المختلفة بالمبادرة ستكون قادراً على:

- وصف أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والاعتبارات.

- وصف المبادئ الأساسية للتعلم الآلي على Azure.

- وصف ميزات أعباء عمل رؤية الكمبيوتر على Azur.

- وصف ميزات أحمال عمل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على Azur.

- وصف ميزات أعباء عمل AI للمحادثة على Azur.

س- ما هي متطلبات الدورة التدريبية؟ج- يتطلب للمشاركة في الدورة كلًا من توافر (حاسب آلي - هاتف محمول - جهاز لوحي) متصل بالإنترنت بكفاءة، إجادة اللغة الإنجليزية، تحميل برنامج ( MS Teams) على الجهاز المستخدم في حضور المحاضرات، خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، الوعي الأساسي بمفاهيم الحوسبة والإنترنت، والاهتمام باستخدام خدمات Azure AI، الاهتمام بحالات الاستخدام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي، الرغبة في التعلم من خلال الاستكشاف العملي.

وسيتم عقد ورش تدريبية افتراضية (عبر الإنترنت) للملتحقين بالمبادرة من خلال فريق مدربى برامج تنمية المهارات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتتضمن المبادرة توفير الاختبارات التجريبية والدولية المؤهلة للحصول على شهادة (Microsoft Technical Certification-MTC)، والتي يتم منحها من شركة مايكروسوفت العالمية بعد اجتياز الاختبار الدولى (AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals) باعتماد من شركة Pearson – CertiPort العالمية.