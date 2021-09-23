«واعد» يخصص 8.9 ملايين لـ5 رواد أعمال في محطته الثانية بينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» 8.9 ملايين ريال على شكل تمويل ومنح جديدة لخمسة رواد أعمال سعوديين خلال محطته الثانية للجولة الوطنية في ينبع، وبذلك يرتفع دعمه المالي للشركات الناشئة السعودية ليصل إلى 19.1 مليون ريال، حيث قدم في جولته الأولى بالجبيل دعما بقيمة 10.2 ملايين ريال.

وفي اللقاء الذي تم تنظيمه بمركز الملك فهد الحضاري في ينبع، أوصى «واعد» بتمويلين وثلاث منح أولية لبرنامج حاضنة الأعمال لخمس شركات ناشئة جديدة، بعد أن خصص مبلغ 10.2 ملايين ريال في 6 سبتمبر لست شركات ناشئة خلال أول محطة للجولة في الجبيل.

وتم تقديم العروض الريادية خلال اللقاء الذي أقيم برعاية مشتركة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمشرفة على واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المملكة.

وركزت المحطة الثانية في ينبع على قطاع صناعة البتروكيماويات بعد أن تمكنت من استقطاب رواد أعمال من عدة مجالات. وقد تضمنت الشركات التي حصلت على فرص تمويل في ينبع شركة «تك إير» والقائمة على تطوير جيل جديد من أجهزة تنقية الهواء ونظم تعقيم المباني، وشركة «روابط»، مورد الحلقات والأحزمة المطاطية اللازمة في صناعات السيارات والأجهزة في السوق السعودية.

وأوصى واعد بتقديم منحة أولية ضمن برنامج حاضنة الأعمال بقيمة 75 ألف ريال لشركة Buy Sell Online Marketing Company، المنصة المتخصصة في مقارنة أسعار المواد الكيميائية عن طريق ربط العملاء بالعديد من الموردين المحليين، ومنحة أولية بقيمة 50 ألف ريال لبساتين راما/ iRAMA التي تبتكر بيئات زراعية مائية في مجال «الأكوابونيك» باستخدام التقنيات الذكية المتقدمة، وأخرى بقيمة 25 ألف ريال لمشروع « Sorting Medical Waste» بقيادة فريق من رائدات الأعمال، والذي يقوم بتطوير جهاز ذكي لفرز النفايات الطبية للتخلص منها بطرق آمنة.

وسيواصل المركز جولته الوطنية للبحث عن رواد الأعمال، حيث ستكون المحطة المقبلة بجدة في 5 أكتوبر، ليتبعها محطات قادمة بالرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة لتركز على مجال صناعات الطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الأمن، والهندسة العكسية، والتكنولوجيا المتقدمة، والسياحة و قطاعات أخرى.

يذكر أنه منذ تأسيسه في عام 2011 كمركز مملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية، أسهم واعد في دفع نمو منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال دعمها لأكثر من 100 شركة ناشئة ببرامجه المتنوعة التي تضم القروض ورأس المال الجريء وبرنامج حاضنة الأعمال.

الجولة الثانية لـ «واعد»

الموقع: ينبع

قيمة الدعم : 8.9 ملايين ريال

المستفيدون: 5 رواد أعمال

تقديم تمويلين:

شركة تك إير، مطور لجيل جديد من أجهزة تنقية الهواء ونظم تعقيم المباني.

شركة روابط، مورد الحلقات والأحزمة المطاطية في صناعات السيارات.

3 منح ضمن برنامج حاضنة الأعمال:

