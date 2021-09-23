جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يستقبل زواره بأنشطة تفاعلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد جناح السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» لاستقبال زواره ابتداء من اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس من العام 2022م، حيث سيأخذهم في رحلة إبداعية يتعرفون من خلالها على الحياة في المملكة، وطبيعتها، وتراثها العريق، ومستقبلها الواعد الذي يحمل فرصا كبيرة، وثقافة شعبها المرتبطة بجذور حضارية تمتد إلى أعماق التاريخ.

وأكد المفوض العام للجناح السعودي المشارك في المعرض المهندس حسين حنبظاظه أن الجناح يعد مرآة تعكس واقع المملكة ونهضتها، وذلك من خلال برنامج متنوع وشامل، يتضمن فعاليات يومية صممت وفق أحدث التقنيات، لتقدم للزائرين تجربة إبداعية متكاملة.

مشيرا إلى أن الجناح يهدف لتقديم الصورة الحقيقية للمملكة، عبر أربع ركائز رئيسة، هي المجتمع الحيوي، والتراث الوطني العريق، والطبيعة الخلابة، والفرص المستقبلية.

وبدأ الجناح في إجراء بروفات عملية منذ بداية شهر سبتمبر لاختبار تجربة الزائر في الجناح، عبر أقسامه المتنوعة، ولضمان الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية قبل الافتتاح الرسمي للجناح مطلع شهر أكتوبر، ويتخلل هذه البروفات ورش تدريبية وتعليمية يقدمها الجناح لطواقم المتطوعين من الشباب والشابات السعوديين الذين تطوعوا للعمل في الجناح وسيكونون في استقبال الزوار منذ لحظة انطلاقه.

ومن المقرر أن يقدم الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي» فعاليات تفاعلية متنوعة تشتمل على أنشطة استدامة الطاقة والعلوم والتقنية، وعروض للمشروعات التنموية الكبرى للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وطبيعتها ومواقعها التراثية متضمنة المواقع السعودية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك عبر رحلة رقمية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات.

كما يوفر الجناح مساحة لرواد الأعمال الراغبين في اكتشاف الفرص في المملكة، وللراغبين في زيارتها ومعرفة كنوزها الطبيعية والحضارية.

ويستقبل الجناح زواره بثلاث عشرة لغة وعبر طاقم من الشباب والشابات السعوديين، الذين سيتعاملون مع الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وسيقدمون لهم الإرشاد فيما يتعلق بمحتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه التي تتوزع على مسارات متعددة تشمل التراث والطبيعة والاقتصاد والتنمية والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المسارات المرتبطة بنهضة المملكة ونموها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.