إنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني لدعم التعاون التجاري والاستثماري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد الشركات اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي يوناني، في مساع نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة واليونان وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوزير الاستثمار إلى اليونان لبحث مجالات التعاون الاستثماري مع نظرائه من المسؤولين اليونانيين. ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، ورئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الشركات اليونانية إفثيميوس فيداليس.

وسيعنى مجلس الأعمال السعودي اليوناني بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات، فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وأثينا تناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وكان وزير الاستثمار التقى خلال زيارته لليونان عددا من كبار المسؤولين الحكوميين والإداريين التنفيذيين في كبرى الشركات اليونانية في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاعات السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والمياه، والتعدين والمعادن، والثقافة، والمبادرات الخضراء.

وقال الفالح «مع خبرة اليونان الواسعة في القطاع اللوجستي وبالذات في النقل البحري وكذلك قطاعات السياحة والضيافة، فإنه من المتوقع أن تحظى المشروعات العملاقة التي تقيمها المملكة في هذا القطاع باهتمام خاص من جانب شركائنا في جمهورية اليونان».

وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين «برنامج ريادة الشركات الوطنية» في المملكة و»إنتربرايز قريس» وكالة الاستثمار والترويج التجارية الرسمية في اليونان، لمواصلة استكشاف مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.