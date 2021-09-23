الصندوق الزراعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع المعهد التقني للألبان والأغذية، عقد ورشة عمل افتراضية بعنوان «دعم التوطين في القطاع الغذائي (قطاع الدواجن)»، بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين بقطاع الدواجن بالمملكة. وتضمنت الورشة نقاشا عن دعم التوطين في قطاع الدواجن، إضافة إلى عدد من المداخلات من الحضور. أدار الورشة الباحث في إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الزراعية المهندس محمد الرساسمة.

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