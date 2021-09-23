وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت بصاحب مؤسسة تختص في تجارة مواد البناء بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والمدير المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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