مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحد القطاعات التي أولتها القيادة الرعاية والاهتمام، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي، حيث رفعت المؤسسة طاقاتها التخزينية لتصبح أكبر الطاقات التخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، بإضافة طاقات بنحو 900 ألف طن خلال الفترة من 2015 إلى2021 ، وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى نحو 3.5 ملايين طن، موزعة على 15 فرعا في مناطق المملكة.

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