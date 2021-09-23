شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. المالية تعلن الإطلاق التجريبى لمنظومة "الإيصال الإلكترونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الاقتصادية المحلية، عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على مدار اليوم الخميس 23 – 9 – 2021 وكان من بينها الآتى:-

وزير المالية يعلن الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»

أعلن محمد معيط، وزير المالية، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلى له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف، مؤكدًا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس 2022؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

أكد الوزير، أن نجاحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكترونى»؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.

وزارة التجارة: التابوت الأثري بسماتيك بن أوزير يصل مقر الجناح المصري في إكسبو 2020

وصل التابوت الأثري المصري للكاهن بسماتيك بن أوزير الى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث من المقرر عرضه بالجناح على مدى 6 أشهر.

ويعد هذا التابوت أحد التواليت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثاً بمنطقة سقارة الأثرية من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زُيِّن بقلادة نباتية كبيرة، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة (نوت) ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (الحق والعدالة). أما الجزء الأوسط منه فقد زخرف بنصوص تقدمة القرابين وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات حاملة صولجان (الواس) بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

ويأتي إرسال هذا التابوت للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار والتجارة والصناعة للإعداد للمشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

مصر ورومانيا تدرسان سبل زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع آينول ارسيني، محافظ ولاية نيمات الرومانية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب سعى الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

البترول: معدلات تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز تسير وفقاً للمخطط

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا للاجتماع الدورى للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجارى تنفيذه لزيادة عدد المحطات ، والعمل على تذليل أى تحديات ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما له من مردود اقتصادى على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل ، فضلاً عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة ، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجارى تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع فى وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ، وفى هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقى المحطات، ووجه الملا بالتحديث المستمر للتطبيق الالكترونى "Mop Stations" الذى أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعى أو البنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائى والذى يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.

البترول: تكرير 7.5 مليون طن خام فى مصفاتى التكرير بمسطرد وطنطا خلال 2020 -2021

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن ما يتحقق من نتائج ملموسة فى برنامج تطوير المناطق الجغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد على نجاح خطة التطوير التى تنفذها الوزارة لتلك المناطق والكيانات البترولية العاملة بها والتى تستهدف إحداث تأثير إيجابى لدى المواطنين.

وشدد الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير البترول عن العام المالى 2020/2021 ، على الاستمرار فى تطوير وتحديث منظومة التكرير لرفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد بشكل يليق بمستوى قطاع البترول فى ضوء أهمية صناعة التكرير فى توفير وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلى وتصدير الفائض .

التنظيم والإدارة: التسوية لـعدد 1390 وترقية 107 موظفاً خلال شهر أغسطس

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم تقرير عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها انتهاء الجهاز من تقييم 4 آلاف و 805 موظفين مرشحين للتعيين بوزارة الري والموارد المائية والانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تدريب عدد 6 آلاف و 698 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة وذلك على عدة برامج تدريبية منها الجدارات السلوكية والبرامج التخصصية.

وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" لعدد (1390 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (154) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية (107) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الغرف التجارية: مد معرض أهلًا مدارس الرئيسي حتى أول أكتوبر دعمًا للمواطنين

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة للمواطنين ، وهى مد فترة معرض "أهلًا مدارس الرئيسي" المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم بدلًا من موعد نهايته، والذي كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجاري.

وقال "العربي" إن مد فترة المعرض تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المصرية من أجل الاستفادة من السلع المدرسية المُدعمة بالمعرض، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس "تحملتها غرفة القاهرة، والتي بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه، دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة من أجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.