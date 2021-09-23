شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. تابعوا أهم الأخبار على مدار اليوم الخميس 23-9-2021 مع محمد أسعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نشرة Top7 التى تذاع عبر إنستجرام الخليج 365، من إعداد وتقديم الزميل الصحفي محمد أسعد أبرز 7 أخبار على مدار اليوم الخميس 23-9-2021، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعى.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأكدت وزيرة الصحة أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر في 12 دولة أوروبية، وقالت إن ذروة الموجة الرابعة ستكون خلال من 3 الي 4 اسابيع مقبلة وحول العالم وصلت أعداد الإصابة لأكثر من 230 مليون.

وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية شقيقتان يابانيتان كأقدم توائم متطابقة في العالم بعد أيام قليلة من عيد ميلادهما الـ 108.



الزميل الصحفى محمد أسعد

وأكد شقيق النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، أن الفنانة بخير وأن حالة الإغماء التي تعرضت لها خلال إحياءها حفلة في الأردن كانت بسبب هبوط في نسبة السكر بالدم ولم تستدعي دخولها للمستشفى، وحرصت النجمة ماجدة الرومي طمأنت جمهورها وكتبت:"شكرا الأردن على كل هالمحبّة"، أما الفنان الكبير سمير صبري، ظهر في مجموعة من الصور والفيديوهات مع النجمتان يسرا وبوسي.. نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، لطمأنة الجمهور عليه بعد شائعة وفاته.

وكشف حسام البدرى، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني، عن أسباب رفضه التقدم بالاستقالة من منصبه، وقال "كنت أحلم بأن يتواجد المنتخب في مونديال 2022"، ورفضت الاستقالة لإيمانى أن المنتخب سيتأهل إلى كأس العالم"، ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني تجميد أكثر من لاعب في الفترة القادمة، بعد الفشل في استغلال الفرص التي حصلوا عليها في الفترة الماضية وآخرها مباراة السوبر المصري.