شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. و8 مليارات جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه عند مستوى 709.028 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13017 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4156 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة.