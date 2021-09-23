مشاركة قوية لمصر إيطاليا العقارية في سيتي سكيب بمشروعات متنوعة وعروض حصرية

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القاهرة - سامية سيد - وبدء أعمال الحفر والتسوية فى للبوسكو سيتي

محمد هاني العسال: سيتى سكيب هذا العام فرصة لعودة اتجاه الأنظار إلى الاستثمار الجاد في العقارات

ضمن أهم وأكبر الفعاليات العقارية فى مصر خلال العام تشارك مصر إيطاليا العقارية بقوة فى معرض العقارات الأكبر سيتي سكيب فى الفترة من 22 إلي 25 سبتمبر 2021 في مركز مصر للمعارض الدولية، بمجموعة كبيرة ومتنوعة لمشروعات الشركة في المناطق المختلفة

تحرص الشركة من خلال المعرض على تقديم عروض جديدة لعملاءها ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتعظيم حجم المبيعات بمشروعاتها من خلال تقديم عروض فريدة تتضمن تسهيلات و خصومات كبيرة و حصرية لفترات السداد على 8 و 7و 4 سنوات على مشروعات ﭬينشى وﭬينشى ستريت والبوسكو والبوسكو سيتي وكايرو بيزنس بارك.

وفي هذا الإطار قال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، "تحرص مصر إيطاليا العقارية علي المشاركة الدائمة بالمعارض العقارية ومن اهمها معرض سيتي سكيب والذي يقام سنوياً من اجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة التي يقدمها المعرض في مجال التطوير العقاري مما يساعد على زيادة طلبات الشراء والبناء والاستثمار العقاري مرة اّخرى،" موضحا أن المعارض العقارية تعد واحدة من أهم سبل التسويق للمطورين العقاريين للترويج لمشروعاتهم وتمثل فرصة كبيرة للتواصل الجيد بين العميل والمطور العقاري كما تكمن اهميتها في الدعم الأقتصادي للدولة.

وأضاف العسال "ان سيتي سكيب يعد أكبر معرض عقاري بمصر والذي يتيح لنا فرصة عرض مشروعتنا والتواصل مع العملاء بشكل أقرب، ولذلك قررت الشركة هذا العام تقديم عروض تنافسية على أبرز مشروعتها مثل: البوسكو والبوسكو سيتي وﭬينشى وﭬينشى ستريت وكايرو بيزنس بارك مع إمكانية تقسيط تمتد حتى 9 سنوات، تماشياً مع رؤية الدولة في تشجيع المواطنين على الاستثمار في مجال العقارات بشكل أكبر.

وتشارك مصر إيطاليا العقارية بمجموعة متنوعة من المشروعات من أهمها مشروع البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة، والذي وضعت الشركة حجر الأساس له وبدأت أعمال التسوية فى سبتمبر الجارى بعد الحصول على القرار الوزاري. وتم تدشين المرحلة الأولى منه وهي "سيلا" وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروع "البوسكو سيتي" 22مليار جنيه، وتم بيع حوالي 95 % من المرحلة الأولى وبالتالي أطلقت الشركة مرحلتين جدد من المشروع منذ أشهر قليلة وهم "لا ناتورا و لا فال" "La Natura & La Valle" والذى تتيح من خلاله مصر ايطاليا العقارية مفهوم مدينة الـ 15 دقيقة الذى يلبي جميع الأبعاد الأساسية للحياة ويحسن بشكل عام جودة الحياة من خلال توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والرياضية والتسويقية والترفيهية ، وان تكون كافة المرافق والخدمات على مسافة 15 دقيقة بحد اقصى من سكان المشروع على الاقدام او بالدراجة او بالسيارة، وتمتد مساحة المشروع على 268 فدان.

كما تقدم مصر إيطاليا من خلال معرض سيتي سكيب عروض خاصة بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، والذى شهد اطلاق مرحلتين جديدتين في شهر مارس الماضي تحت اسم "ذا بارك" “The Park” والتي تشمل 12 مبني من المباني الذكية وهي منطقة مبانى تتضمن وحدات سكنية (شقق) وتعد حلقة الوصل بين جميع المساحات المفتوحة وحدائق المشروع وتضم منطقة مباني "ذا بارك" لأول مرة في مشروع "البوسكو" جاردن فيلا إما دور أرضي وأول أو سكاى فيلا بالأدوار العلوية معا. والمرحلة الأخرى الجديدة هى "ذا كليف" “The Cliff” والتي تتضمن أكثر الفيلات تميزاً فى "البوسكو"، داخل المشروع الذي تبلغ استثماراته 16 مليار جنيه. وتعاقدت مصر ايطاليا العقارية مع سوليد للمقاولات لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية، على أن تقوم سوليد بتنفيذ الأعمال المسندة اليها خلال 18 شهر مقابل 400 مليون جنيه.

أما عن مشروع " ﭬينشى" والذي تبدأ أولى تسليماته عام 2023، حيث أن المشروع يتماشي مع السياسة الثابتة للشركة في التنمية والتعمير. ويبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع ﭬينشى بالعاصمة الإدارية 9 مليار جنيه ويمتد على مساحة 110 فدان ويضم 2300 وحدة مكونة من فيلات، توين هاوس، تاون هاوس و شقق، ويتكون من مجموعة من المرافق والخدمات المختلفة التي تضم مجمع سكنى فاخر، منطقة سكنية، منطقة تجارية، اول مجمع سكنى بإمكانية اختيار التصميم الخارجى و الداخلى، كلوب هاوس وبحيرة، كما يعد ﭬينشى أول مجمع سكنى تطرح من خلاله مصر إيطاليا العقارية إمكانية اختيار التصميم الخارجى و الداخلى، وتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب هاني سعد إنوفيشنز لأعمال التصميمات الهندسية . كما تعاقدت مصر إيطاليا العقارية مع 3 شركات مقاولات لتنفيذ الأعمال الخرسانية، بقيمة 200 مليون جنيه للعمل على المشروع في مدة لاتتجاوز العام ونصف.

بالإضافة إلى المشروع الاداري كايرو بيزنس بارك والذي تسعى مصر إيطاليا العقارية من خلاله إلى خلق بيئة عمل ودية ، كما يوفر كايرو بيزنس بارك حلاً شاملاً لدعم وجود الشركات من مختلف الأحجام، وذلك من خلال تقديم مفهوم المباني المستقلة والمكاتب الصغيرة إلى المتوسطة للمهنيين داخل المجمع الذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، وتتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متر مربع وتبلغ استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه. كما تم إطلاق مرحلة جديدة "ألور 2.0"، في بداية العام الجاري والذي تسعى مصر ايطاليا العقارية من خلاله ًعلى الحفاظ على ثقة عملائها، وتلبية طلعاتهم، وأن تكون دائماً نموذجاً للتطوير والإبتكار في سوق العقارات المصرية. و سيبدأ تشغيل المشروع خلال الربع الأخير من هذا العام، تمهيدا للافتتاح الكبير خلال الربع الأول من عام 2022، وتم تسليم 67 وحدة منه هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن اجمالي الخطة الاستثمارية الخاصة بمصر إيطاليا العقارية للعام الجاري تبلغ قيمتها 3.5مليار جنيه، وتم ضخ 1.8 مليار جنيه منها حتى الآن، وتبلغ المبيعات المستهدفة للشركة للعام الجاري 4 مليارات جنيه، حيث تم تحقيق 3 مليارات جنيه منها حتى نهاية اغسطس.

شركة مصر إيطاليا العقارية هي أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، و المطور لعدة مشروعات سكنية والساحلية والتجارية والفنادق السياحية في جميع أنحاء مصر. تشمل المشاريع السكنية مثل البوسكو و لانوفا فيستا و ﭬينشى و البوسكو سيتي القاهرة الجديدة ؛ تشمل المشاريع التجارية جاردن 8 ﭬينشى ستريت وتشمل المجمعات الإدارية مجمع كايرو بيزنس بارك و من المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة ، وتشمل المشاريع الساحلية كاي السخنة .تشمل الفنادق ؛ فندق هيلتون السخنة في كاي السخنة وهيلتون جاردن إن في كايرو بيزنس بارك.



مشاركة قوية لمصر إيطاليا العقارية في سيتي سكيب (1)