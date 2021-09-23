شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: التسوية لـعدد 1390 وترقية 107 موظفاً خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم تقرير عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها انتهاء الجهاز من تقييم 4 آلاف و 805 موظفين مرشحين للتعيين بوزارة الري والموارد المائية والانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تدريب عدد 6 آلاف و 698 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة وذلك على عدة برامج تدريبية منها الجدارات السلوكية والبرامج التخصصية.

وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" لعدد (1390 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (154) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية (107) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز من دراسة نقل عدد (881) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى صعيد الوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لعدد (23) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (2275) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ عدد (4204) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة،

وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (25) وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لعدد (10) جهات إدارية.

أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية استفاد منها (39) مُتدرباً بالوحدات الإدارية المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2021/2022.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.