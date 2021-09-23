شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية، مسجلا فى بنكى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنوك المركزى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى والاسكندرية سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.97 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.32 جنيه.

52.30 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.30 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس52.00 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.46 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.31 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.