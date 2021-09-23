شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 سبتمبر.. عيار 21 بـ 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس هبوط طفيف ومحدود مع استمرار التذبذب في سعر المعدن النفيس بالبورصات العالمية، وذلك مع بيانات أمريكية حول إمكانية رفع مرتقب للفائدة العام المقبل، لكن لا تزال أزمة ايفرجراند تلقي بظلالها على الأسواق ودعمت صعود الذهب لمستويات 1770 دولارا.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

شهد سعر الذهب عيار 18 تراجع من 669 جنيها للجرام إلي 668 جنيها، كما هبوط سعر الذهب اليوم عيار 21 ليسجل 778 جنيها للجرام مقابل 780 جنيها للجرام في حين تراجع عيار 24 من 891 جنيها للجرام إلي 889 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6224 جنيها.





أسعار الذهب العالمية

سوق الذهب العالمي كان من المرجح أن يتأثر بقوة من تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع قريب لسعر الفائدة الأمريكية التي تقترب من الصفر الآن، وكذلك تنازل مجلس الاحتياطي عن برنامج التحفيز وشراء السندات، هذه الأنباء كان من الممكن أن تهوي بالذهب لما دون 1750 دولار لكن تظل أزمة مديونيات ايفرجراند التي تتجاوز 300 مليار دولار تلقي بظلالها على كافة البورصات والأسواق المالية العالمية.

سعر اونصة الذهب عالمياً تسجل الآن 1770 دولار ، وتلقى الذهب دعما من هبوط الدولار الأمريكي المتأثر بعمليات بيع كبيرة خلال الساعات الماضية بسبب اعلان تقليص برنامج التحفيز، إذ تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في شهر تقريباً، والتي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار.