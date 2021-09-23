شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 سبتمبر.. عيار 21 بـ 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
شهد سعر الذهب عيار 18 تراجع من 669 جنيها للجرام إلي 668 جنيها، كما هبوط سعر الذهب اليوم عيار 21 ليسجل 778 جنيها للجرام مقابل 780 جنيها للجرام في حين تراجع عيار 24 من 891 جنيها للجرام إلي 889 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6224 جنيها.
أسعار الذهب العالمية
سوق الذهب العالمي كان من المرجح أن يتأثر بقوة من تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع قريب لسعر الفائدة الأمريكية التي تقترب من الصفر الآن، وكذلك تنازل مجلس الاحتياطي عن برنامج التحفيز وشراء السندات، هذه الأنباء كان من الممكن أن تهوي بالذهب لما دون 1750 دولار لكن تظل أزمة مديونيات ايفرجراند التي تتجاوز 300 مليار دولار تلقي بظلالها على كافة البورصات والأسواق المالية العالمية.
سعر اونصة الذهب عالمياً تسجل الآن 1770 دولار ، وتلقى الذهب دعما من هبوط الدولار الأمريكي المتأثر بعمليات بيع كبيرة خلال الساعات الماضية بسبب اعلان تقليص برنامج التحفيز، إذ تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في شهر تقريباً، والتي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار.