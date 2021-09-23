شكرا لقرائتكم خبر عن 36شركة مصرية تشارك في الدورة الـ14 لمعرض المنتجات المصرية بالعاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الدورة الـ 14 من فعاليات الدورة لمعرض المنتجات المصرية بالأردن والذي يقام بالعاصمة عمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 36 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي بالإضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويقام على مساحة 3500 متر ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناح متنوع، وافتتحته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.

حضر الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة الاردنية الهاشمية و حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى ومحمد المغربى المستشار تجارى بادارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى و منى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بعمان .

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة وبصفة خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين لا سيما وأنه يقام بدولة الأردن الشقيقة ،مشيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجارى بين مصر والأردن.

واضافت الوزيرة ان المعرض يلقى قبولاً من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردني باعتباره سوقاً واعداً ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تتضمن السوق العراقي والفلسطيني والسوري كما يعد المعرض فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، مشيرةً إلى أن المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردني خاصة لما تتمتع به المنتجات من سمعة طيبة ورواج كبير بالسوق الاردني.

وتوجهت جامع بالشكر للشركات المصرية الجادة و الحريصة على المشاركة في هذا المعرض الهام لتسليط الضوء على أخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم في مختلف القطاعات، وكذا للسلطات الأردنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللازم لإقامة المعرض.

ومن جانبها أكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والاردني على حد سواء.

واشادت العلي بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة والتي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الاردني، كما أشادت بالاجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.

هذا وقد قامت الوزيرتان بزيارة الى مركزي تصميم الملابس التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة في مصر .

وبدورها قالت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إن المعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية والاردنية ويحظى بثقل اقتصادي متميز على صعيد المنطقة العربية والدولية، مشيرةً إلى ان المعرض يمثل نافذة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة.