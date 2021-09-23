شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 23-9-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك المصرية، مسجلا فى بنكى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنوك المركزى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى والاسكندرية سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الأمس بالبنوك.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.43 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.32جنيه للشراء، و18.47 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.