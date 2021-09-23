شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 23-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الخميس 23-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.43 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.32جنيه للشراء، و18.47 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، ثباته فى أخر ايام الأسبوع للبنوك أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وعند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "البركة" سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.27 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.32 جنيه.

18.43 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.47 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.27 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.26 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.