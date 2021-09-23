شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الخميس 23-9-2021، ثباته فى أخر ايام الأسبوع للبنوك أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وعند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "البركة" سجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس بالبنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك بأخر أيام الأسبوع، قبل الأجازة الأسبوعية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.27 للشراء، 18.43 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.32 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.