شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2711 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3668 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4148 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المنصورة للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، البدر للبلاستيك، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 352.3 ألف سهم، 7980 سهم، 3.4 مليون سهم، 130 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 498.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 153 سهم، 85164 سهم، 150 ألف سهم، 1500 سهم، 1382 سهم، 50 ألف سهم، 285 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 44.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 23500 سهم.

واشترت مجموعة مستشفيات كليوباترا، 750 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، تحقيق مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 28.3 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر 1.7 مليار جنيه.