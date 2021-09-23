شكرا لقرائتكم خبر عن إنتغرال تقدم عروضاً وخصومات مميزة لمشتركي "جوّي TV" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديمها مجموعة من الخصومات والعروض لمشتركي "جوّي TV"، احتفالاً باليوم الوطني السعودي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 22 و27 سبتمبر.

ويوفر العرض الأول خصماً 50% لمدة ثلاثة أشهر لكل المشتركين الحاليين في "جوّي TV". أما المشتركون الجدد فيمكنهم الاستفادة من العرض نفسه للفترة نفسها بعد فترة تجريبية مدتها 7 أيام، مع الإشارة إلى أن الحملة لا تشمل المشتركين في باقة مفوتر بيسك 2 و3 و3+ من stc ، والذين يحصلون على ثلاثة أشهر مجانية عند الانضمام إلى المنصة في أي وقت.

وفيما يعود إلى مشتركي "جوّي TV"عبر الجهاز المنزلي، يمكنهم الاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية لكل برامج "TVOD" مقابل 91 هللة لكل برنامج، وذلك خلال أسبوع العيد الوطني. كما يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من البرامج والأفلام المشهورة التي تقدمها مكتبة "جوّي TV" الغنية.

وتؤكد هذه العروض التزام إنتغرال بتقديم أفضل تجربة ترفيهية لمشتركيها وتعزيز صناعة الترفيه الرقمي في المملكة من خلال تقديم منتجات وخدمات ترفيهية رقمية لا مثيل لها.

ولأنها المنصة الترفيهية الرقمية الأولى في المملكة العربية السعودية والمفضلة في المنطقة، تقدم "جوّيTV" وجهة واحدة للمشاهدين الباحثين عن تجربة مشاهدة فريدة ومنوعة تشمل محتوى غنياً وعالمياً تم اختياره بعناية ودقة، ويتميز بتقنيات رقمية عالية تثري تجاربه وتقدم الأفضل في عالم الترفيه الرقمي.

يُذكر أن منصة "جوّي TV" توفر لجمهورها عروضاً ترفيهية يستطيعون مشاهدتها من خلال الجوّال والأجهزة الذكية والعديد من أجهزة التلفاز الذكي. كما توفر تجربة سلسة وسهلة للمستخدم الذي يستطيع الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان.