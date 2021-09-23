شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس .. الطن بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23-9-2021.

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع و سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وسجل الأسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، و سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك .

وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان .