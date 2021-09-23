شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم الخميس.. الطماطم بين 3-6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 23-9-2021 اليوم في سوق الجملة ب6 أكتوبر، حيث استقر سعر الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 5-9 جنيهات، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو،الكوسة تتراوح بين 3- 5.5جنيه للكيلو سعر البصل 1.5-3 جنيهات للكيلو.

و سجلت أسعار الليمون 4-7 جنيهات للكيلو ،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين2-2.5 جنيه للكيلو ، واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.