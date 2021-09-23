شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 29-32 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة اليوم الخميس 23-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية، وسجل سعر الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، ويتراوح سعر الكيلو بالسوق بين 29-32 جنيها، والدواجن البلدى 32جنيها للكيلو في المزرعة ، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو .

وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

واستقر سعر البيض بجميع أصنافه وسجل البيض الأبيض 42-43 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، و أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53جنيها.