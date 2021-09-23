شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أسعار الدولار اليوم الخميس 23-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 23-9-2021، استقراره بآخر أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.