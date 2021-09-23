شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل قلة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.

كما تلقت السوق دعما أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل.