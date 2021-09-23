شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشتاء.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف نصائح قبل شراء أو استخدام الدفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن بعض النصائح التى تهم المواطنين فيما يخص استخدام الدفايات داخل المنازل وذلك مع اقتراب دخول موسم الشتاء واستخدامها بكثافة.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية انه لا توجد في السوق المحلى ما يسمى بدفايات بير السلم حيث انها يتم بيعها وفقا لفواتير رسمية ، موضحا أن تجميع الدفايات وتصنيعها في مصر وفق الخامات والمعايير السليمة ، مشيرا إلى أن الاستخدام الخاطئ للدفايات هو المسبب الرئيسي لتلك الكوارث .

وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدفايات تحتاج الى لبنية أساسية خاصة في كهرباء المنزل حيث انه لايجوز ان يتم تشغيل الدفاية على أسلاك داخلية نصف لأو واحد ميلى فهذا يؤدى الى ضرب تلك الأسلاك مما قد يسبب حرائق وهذا أيضا بخلالف جودة الأسلاك الأساسية للكهرباء ومصدرها .

وأضاف هلال أن البعض يحمل تشغيل الدفاية على مشترك وفى الغالب ان تلك المشتركات لا تتحمل الجهد الكهربائي الخاص بالدفاية مما يسبب مخاطر كهربائية كبيرة ، وأشار إلى أن البعض يضع الدفاية على أسطح خشبية أو أقمشية أو صوف أو سجادة وهذا أيضا خطر جدا لأنها تسبب حرائق ، موضحا أنه يجب أن تضع الدفاية على سيراميك أو رخامة ، إضافة الى أنه يجب ان يتم تشغيل الدفاية في مكان به منفس للهواء وليس مكان مغلق تماما ، كما يجب الا تعمل الدفاية بصورة متواصلة واطفائها بمجرد تدفئة المكان ، ابعادها عن الأطفال .

وتابع رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية أنه يجب عند شراء الدفاية تجربتها أولا قبل الشراء ، التأكد من جودة السلك الخاص بها بحيث الا يقل عن 4 مليم، والتأكد من الضمان الخاص بها .

أما بالنسبة لاعادة تشغيل الدفاية فقال هلال أنه يجب عند تشغيل الدفاية بعد فترة الصيف وعدم عملها ، تنظيفها بالبلور من الأتربة ، إضافة الى التأكد من سلامة وأمن الأسلاك الخاصة بها ، تجربتها حتى تتأكد من سلامتها قبل التشغيل وفى حالة التشكك في سلامتها يجب ان صيانتها بما يحفظ السلامة والأمان للمنزل.