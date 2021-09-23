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أسعار السمك فى سوق العبور للجملة اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت  أسعار الأسماك اليوم الخميس 23 -9-2021 فى سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع" 1" 21-24 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 17-20 جنيها، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوح البربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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