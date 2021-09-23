شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الحكومة فى برامج الحماية الاجتماعية.. فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقت الحكومة منذ عام 2015 برنامج موسع للحماية الاجتماعية وهو برنامج تكافل وكرامة. ولقد ُصمم على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة.

واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدى المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.

1- يوفر المساعدات المالية لمساندة الأسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة

2- بلغ عدد المستفيدين 2 مليون أسرة

3- يستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90%

4- اهتمت الحكومة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل

5- يستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق فى مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة

6- يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز

7- كما تبلغ نسبة الإنفاق على دعم الخبز وبطاقات التموين نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة

8- قامت الحكومة باطلاق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط فى سوق العمل، مثل برنامج "فرصة" و"مستورة" وغيره من البرامج

9- وهى برامج تقع فى إطار برامج سوق العمل النشط ومكِّون أساسى لحزمة الحماية الاجتماعية فى أى مجتمع.