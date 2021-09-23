شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الحكومة فى برامج الحماية الاجتماعية.. فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
1- يوفر المساعدات المالية لمساندة الأسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة
2- بلغ عدد المستفيدين 2 مليون أسرة
3- يستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90%
4- اهتمت الحكومة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل
5- يستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق فى مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة
6- يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز
7- كما تبلغ نسبة الإنفاق على دعم الخبز وبطاقات التموين نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة
8- قامت الحكومة باطلاق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط فى سوق العمل، مثل برنامج "فرصة" و"مستورة" وغيره من البرامج
9- وهى برامج تقع فى إطار برامج سوق العمل النشط ومكِّون أساسى لحزمة الحماية الاجتماعية فى أى مجتمع.