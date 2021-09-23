شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية التقنية بالدمام: تحديث في التخصصات لملاءمة سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عميد كلية التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الدمام أحمد الغامدي، أن الكلية تضم 9 أقسام و14 تخصصا وجميعها مطلوبة لدى سوق العمل، مشيرا إلى وجود اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص لتوفير وظائف للخريجين، وتحديثات في التخصصات لملاءمة سوق العمل.

وأضاف الغامدي، إن عدد الطلاب في الكلية بلغ 7600 متدرب في 5 تخصصات لدرجة البكالوريوس تخص الهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية وهندسة الميكانيكا والإنتاج والتصنيع والتبريد والهندسة الكيميائية، إضافة إلى إدارة تنظيم الشبكات إلى جانب تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تخصص الإدارة المكتبية في الحاسب ويعتبر تخصصا نادرا ولا يوجد في جميع الكليات.

وأشار إلى أن الكلية تشهد إقبالا من الطلاب للانضمام إليها إذ وصل عددهم منذ بداية العام 46 ألف متدرب، فيما تحرص الكلية على توظيف متدربيها بسوق العمل، مشيرا إلى أن الكلية تعقد ملتقيات توظيف في كل عام للمتخرجين من المتدربين.

ولفت إلى أن الكلية تضم قسما خاصا في شؤون الخريجين لتكون هناك حلقة وصل بين الكلية وشركات القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن محافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد أطلق مبادرة وظيفة لكل خريج فيما ستؤتي ثمارها خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن الكلية تعدت النسبة المطلوبة في توفير الوظائف سنويا بسوق العمل، مشيرا إلى أن الكلية لديها إحصائيات دورية ولجنة مخصصة لرصد عدم الإقبال على أي تخصص بسوق العمل إذ تعمل الكلية على إيقافه واستبداله، بتخصص يلائم احتياجات سوق العمل ويوفر وظائف للمتدربين.

وبين أن الكلية تتعاون مع غرفة الشرقية في جذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتوظيف الخريجين، فيما يوجد تطوير في المناهج من قبل الإدارة العليا يناسب احتياجات سوق العمل ومخرجاته، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم الكلية لتأهيل المتدربين وتوفير الوظائف الملائمة لهم في جميع التخصصات.

ولفت إلى أن مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يرأسه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ ومحافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد أحد أعضائه وبالتالي المعايير المهنية مرتفعة ولديهم حرص في مخرجات التعليم للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل إضافة إلى وجود حلول من ضمنها دعم المتدرب في نفس تخصصه.

وقال الغامدي: إن في حال احتياج الخريج إلى افتتاح مشروعه الخاص مع معهد ريادة الأعمال الذي يعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يتم منح قرض للمستفيد من المتدربين الخريجين يصل إلى 500 ألف ريال.

وقال مسؤول شؤون الخريجين في كلية التقنية بالدمام سعيد الزهراني، إن هناك متابعة مستمرة لسوق العمل لتلبية احتياجات وتخصصات المتدربين لدينا إذ تصل إلى 200 فرصة وظيفية شهريا، مشيرا إلى أن الفرص الوظيفية وصلت العام الماضي إلى نحو 4000 وظيفة، كانت سببا في الاتفاقيات التي عقدتها الكلية مع أصحاب العمل.

وأضاف إن 75 % إلى 80 % من المتدربين حصلوا على وظائف، فيما يوجد توجه من وزارة الموارد البشرية لمساندتنا في توظيف المتدربين في القطاع الخاص إضافة إلى أن عدة شركات تطلب عددا من المتدربين لدينا لتوظيفهم.