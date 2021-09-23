شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ عريق وسجل حافل بالإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عبدالرحمن بن محمد الخلوفي، نائب الرئيس والمشرف العام على الشؤون الإدارية في كليات الأصالة: في يوم الوطن 91، نحتفل جميعا بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ذلك اليوم العظيم الذي شهد توحيد بلاد الحرمين تحت راية واحدة، وجعل منها دولة شامخة، متينة باقتصادها، قوية بأبنائها، سطرت خلال تاريخها العريق سجلا حافلا بالإنجازات على الأصعدة كافة، والتي تقف شاهدة اليوم على تقدم المملكة ورقيها، ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة صاحبة الحضور والكلمة، بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي قدم للبلاد رؤية 2030 الطموحة، ببرامجها الوطنية التي تتجه بالبلاد نحو التنمية الشاملة وتوظيف الإمكانات والطاقات لتحقيق مستقبل أفضل.

حفظ الله بلادنا من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والوفرة والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -.