شكرا لقرائتكم خبر عن «واعد» تضاعف التمويل إلى 19.1 مليون ريال بعد جولة ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد» عن مضاعفة دعمه المالي للشركات الناشئة السعودية ليصل مجمل دعمه إلى 19.1 مليون ريال، وذلك بعد تقديم تمويل ومنح جديدة تصل إلى 8.9 مليون ريال في المحطة الثانية لجولة واعد لريادة الأعمال بمدينة ينبع.

وفي اللقاء الذي تم تنظيمه بمركز الملك فهد الحضاري في ينبع وفق إجراءات التباعد الاجتماعي، أوصى «واعد» بتمويلين وثلاث منح أولية لبرنامج حاضنة الأعمال لخمس شركات ناشئة جديدة بعد أن خصص مبلغا بقدر 10.2 مليون ريال في 6 سبتمبر لست شركات ناشئة خلال أول محطة للجولة في الجبيل، فيما تم تقديم العروض الريادية خلال اللقاء الذي أقيم برعاية مشتركة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمشرفة على واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المملكة.

وقال المهندس المدير الإداري لمركز «واعد» فهد العيدي: «يسعدنا أن نعلن عن توسعة نطاق التزامنا تجاه الجيل القادم من رواد الأعمال السعوديين الطموحين».

وركزت المحطة الثانية في ينبع على قطاع صناعة البتروكيماويات بعد أن تمكنت من استقطاب رواد أعمال من عدة مجالات، فيما تضمنت الشركات التي حصلت على فرص تمويل في ينبع الشركة القائمة على تطوير جيل جديد من أجهزة تنقية الهواء ونظم تعقيم المباني، وشركة أخرى الموردة للحلقات والأحزمة المطاطية اللازمة في صناعات السيارات والأجهزة في السوق السعودي.

وأوصى واعد بتقديم منحة أولية ضمن برنامج حاضنة الأعمال بقيمة 75000 ريال للمنصة المتخصصة في مقارنة أسعار المواد الكيميائية عن طريق ربط العملاء بالعديد من الموردين المحليين، ومنحة أولية بقيمة 50000 ريال لشركة تبتكر بيئات زراعية مائية في مجال «الأكوابونيك» باستخدام التقنيات الذكية المتقدمة، وأخرى بقيمة 25000 ريال لمشروع بقيادة فريق من رائدات الأعمال، والذي يقوم بتطوير جهاز ذكي لفرز النفايات الطبية للتخلص منها بطرق آمنة.

وسيواصل المركز جولته الوطنية للبحث عن رواد الأعمال حيث ستكون المحطة المقبلة بجدة في 5 أكتوبر، لتتبعها محطات قادمة بالرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة لتركز على مجال صناعات الطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا الأمن، والهندسة العكسية، والتكنولوجيا المتقدمة، والسياحة وقطاعات أخرى.

يشار إلى أنه منذ تأسيسه في عام 2011 كمركز مملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية، ساهم واعد في دفع نمو منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال دعمها لأكثر من 100 شركة ناشئة ببرامجه المتنوعة التي تضم القروض ورأس المال الجريء وبرنامج حاضنة الأعمال.