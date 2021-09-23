شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 سبتمبر الحالي، بلغت نحو 8.373 مليار ريال مقابل نحو 9.021 مليار ريال، في الأسبوع السابق له، منخفضة بنسبة 7.2 %، فيما بلغ عدد العمليات 104.519 مليون عملية مقابل نحو 110.220 مليون عملية، بانخفاض قدره 5.2 %.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.246 مليار ريال، مقابل 1.386 مليار ريال، منخفضة بنسبة 10.1 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 4.8 %، مسجلا 26.181 مليون عملية مقابل 27.505 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بعمليات بلغت قيمتها 1.149 مليار ريال، مقابل 1.243 مليار ريال، منخفضا 7.6 %، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 4.5 % مسجلا 29.718 مليون عملية، مقابل 31.132 مليون عملية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 806.296 مليون ريال، مقابل 865.489 مليون ريال، منخفضة بنسبة 6.8 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة، مسجلا 661.333 مليون ريال، مقابل 682.858 مليار ريال منخفضا بنسبة 3.2 %.

وأوضح التقرير أن قطاع محطات الوقود جاء خامسا، بقيمة عمليات بلغت نحو 559.320 مليون ريال، مقابل 607.386 مليون ريال، منخفضا بنسبة 7.9 %، وفي المركز السادس جاء قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 540.578 مليون ريال، مقابل 558.221 مليار ريال منخفضا بنسبة 3.2 %.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 2.684 مليار ريال، مقابل 2.849 مليار ريال، منخفضة بنسبة 5.8 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.335 مليار ريال، مقابل 1.406 مليار ريال، منخفضة بنسبة 5.1 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 450.893 مليون ريال، مقابل 478.246 مليون ريال، منخفضة بنسبة 5.7 %.

وبحسب التقرير جاءت المدينة المنورة في المركز الرابع بقيمة عمليات بلغت 296.552 مليون ريال، مقابل 327.612 مليون ريال، متراجعة بنسبة 9.5 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 283.639 مليون ريال، مقابل 297.374 مليون ريال، منخفضة بنسبة 4.6 % على أساس أسبوعي.