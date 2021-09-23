شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع على خلفية تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار أمس الأربعاء، مواصلة مكاسب سجلتها أمس الأول بعد بيانات للقطاع كشفت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين، وهو ما يلقي الضوء على قلة الإمدادات مع تحسن الطلب. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار، أي بنسبة 1.5% ليصل إلى 71.57 دولار للبرميل، بعد زيادته 35 سنتا أمس الأول.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أي 1.4% إلى 75.39 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 44 سنتا أمس الأول.

وتحول تركيز سوق النفط إلى مخاوف بشأن قلة الإمدادات بعد ضغوط يوم الإثنين الماضي نتيجة اضطرابات في السوق الأوسع نطاقا، لها صلة بتعثر محتمل لمجموعة التطوير العقاري الصينية تشاينا إيفرجراند.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الأول، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر.

وهذا التراجع أكبر بكثير من توقعات 10 محللين بانخفاض المخزونات 2.4 مليون برميل.