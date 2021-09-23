شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين» الراعي الرسمي للحملة الوطنية «لوحة وطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك ولاء للتأمين بفاعلية في مبادرة وطنية فريدة لرعاية حملة اليوم الوطني التي تنسقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، تحت شعار «لوحة وطن»، احتفالا باليوم الوطني السعودي 91، بالواجهة البحرية لكورنيش الخبر.

وتتمحور الفكرة حول لوحة ضخمة يوجد بها 8 أجزاء من مكونات الوطن وأطيافه، يرفعها المتطوعون عاليا لتشكل صورة فنية فريدة من نوعها، وهي أكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالا باليوم الوطني، وشارك أكثر من 500 متطوع بما في ذلك الجالية المصرية والسودانية والهندية والباكستانية والبنغلاديشية والفلبينية والنيبالية والإندونيسية، وجميعهم يعملون معا ويشاركون فرحة هذه المبادرة، من خلال تقديم عمل جماعي متميز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ولاء للتأمين، الأستاذ جونسون فارغس: «إن رؤية ولاء تتجسد في السعي لنشر السعادة ورسم الفرحة على الوجوه، خاصة لدى الأطفال الذين يمثلون عصب الحياة ورمز البراءة، إنها من أولويات الشركة وأسس نجاحنا. وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة وأعضاء إدارة ولاء برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الوفي».

وأضاف الأستاذ تركي البريك، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعلاقات العامة: «إن رعاية ولاء للحملات الوطنية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مكتب العمل بالخبر - نابع من حرص ولاء للتأمين كشركة وطنية كبرى على دعم الفعاليات بمختلف مناطق المملكة ومشاركة المواطنين والمقيمين بكل ما تملك من إمكانات، وانطلاقا من الدور الملقى على عاتق الشركة بهذا المجال».