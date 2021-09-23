شكرا لقرائتكم خبر عن بلد العز والنماء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رجل الأعمال رشيد عبدالله الرشيد: تهل علينا الذكرى 91 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وبلادنا ترفل في ثوب العز والنماء، وتحقق الإنجاز تلو الإنجاز بفضل تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الضخمة في مختلف قطاعات الحياة التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد، وجعلت المملكة واحدة من الدول العظمى التي نفخر بالانتماء لها، تحت قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- اللذين وضعا رفاهية الإنسان فوق كل اعتبار، وما تشهده المملكة اليوم من إنجازات متتالية على كافة الأصعدة خير شاهد على توجه مملكتنا الغالية برؤية واضحة وطموحة إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات.